ロサンゼルス・ドジャースが、2025年11月2日（日本時間）にインスタグラムを更新。ワールドシリーズ制覇で行われたシャンパンファイト中に、山本由伸投手（27）が優勝トロフィーを掲げる姿を公開している。「MVP！ MVP！ MVP！」ドジャースとブルージェイズによるワールドシリーズは、日本時間11月2日の第7戦で、11回までもつれた激闘の末、ドジャースが5-4で劇的勝利。9回途中から登板した山本投手が優勝投手となり、MVPに輝いた