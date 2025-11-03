■これまでのあらすじ母に結婚と海外赴任についていく旨を告げた凛は猛反対を受ける。幼い頃から海外生活を夢見ていたが、かつて母のために留学を諦めた過去もある。母は「親の思いを無視された」と怒り、「結婚したら後悔する」と言い放った。後日、凛は母を怒らせたことを悔やみつつも納得できずにいた。花束を手に祝福してくれた叔母は「結婚も海外も叶うなんて最高じゃない！」と励ますが、母の機嫌を気にする凛に「大人なんだ