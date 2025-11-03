8月に発売された最新アルバム『METAL FORTH』がビルボード・全米アルバム総合チャートで9位を獲得し、日本人グループとしては史上初となるTOP10入りを果たし、名実共にグローバルグループとして勢いを増しているBABYMETALが、現地時間11月1日（土）にアメリカ・ロサンゼルスのIntuit Domeにて単独公演を開催した。【ライブ写真ギャラリー】BABYMETAL、ロサンゼルスの夜を焦がす！BABYMETALは、2019年にもロサンゼルス・THE FORUMで