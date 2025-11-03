【これからの見通し】週明けは動意薄も、ドル買い・円売り圧力継続しやすい状況ドル円１５４円付近 週明けは東京市場が文化の日で休場となっていることもあり、為替市場は動意薄となっている。先週末はドル高や円安が進行したが、週明けは目立った調整の動きは入っていない。ドル円相場は154円台前半と、先週末からの高値付近で推移している。 先週の日米金融政策会合では、日銀の１２月利上げ観測が後退する一方、米