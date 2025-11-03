大阪の百貨店「阪神梅田本店」は今月６日に、京都府舞鶴市での初競りで仕入れた松葉ガニを使った「阪神名物のカニ汁」の試食を行う。３日、同店が発表した。６日は、本格的な冬の到来を告げる松葉ガニ漁の解禁日。舞鶴港で水揚げされたばかりの松葉ガニが午後４時頃に同店の地下食料品コーナーに到着し、鈴を鳴らして景気よく陳列される。カニ汁試食は入荷次第順次（天候などで状況により実施しない場合あり）。オス（松葉ガ