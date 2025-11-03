３日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、高市早苗首相が日米首脳会談、中国の習近平国家主席と初めて会談するなどを“外交ラッシュ”をこなしたことを伝えた。スタジオには自民党元幹事長で政治ジャーナリストの石原伸晃氏が生出演した。トランプ大統領との会談ややりとりについて「デビュー戦として出来すぎだと思います」と石原氏。高市首相が、米軍の空母の上でのトランプ大統