お笑いタレント・明石家さんま（70）が1日に放送されたフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。番組収録で“ドすべり”している芸人について語る場面があった。今回は向上ゲストとして「EXIT」が登場。すると突然「パンプキンポテトフライ」谷拓哉が「りんたろー。さんって、みなさん気付いてないかもしれないんですけど。まだ一回もウケたことがないんです」とぶっちゃけ発言。共演者から「ウソだ