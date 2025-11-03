ヒート戦でダンクシュートを決めたレーカーズの八村＝ロサンゼルス（アナドル提供・ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは2日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスでのヒート戦に先発し、30分58秒の出場で15得点、6リバウンドだった。チームは130―120で勝って3連勝し、5勝2敗となった。