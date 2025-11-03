文化勲章の親授式後、記念撮影に臨む高市首相＝3日午前、宮内庁高市早苗首相の所信表明演説に対する各党代表質問が4日、衆院本会議で行われ、首相就任後初の国会論戦が幕を開ける。首相が演説で野党に協力を呼びかけた物価高対策や、野党が実現を迫る企業・団体献金規制を含む政治改革が焦点。日本維新の会が連立の条件とした衆院議員定数の1割削減は自民党内にも慎重論が根強く、関係悪化のリスクを抱える。トランプ米大統領