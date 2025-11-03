気象庁は3日午後、東京地方で「木枯らし1号」が吹いたと発表しました。気象庁は午後3時ごろ、「東京地方で木枯らし1号が吹いた」と発表しました。2024年よりも4日早い観測です。西高東低の冬型の気圧配置となり北寄りの風が強まったため、東京都心では午後1時43分に最大瞬間風速17.7メートルを観測しました。また、正午ごろに近畿地方でも木枯らし1号が吹いたと発表され、同じ日に発表されたのは2024年に続き2年連続となります。