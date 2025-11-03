女優芳根京子（28）が、2日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。自身の体質を指摘された。占い師の星ひとみさんに「ストレスで胃腸炎になる星」と言われると、芳根は「え〜」と驚き、目を丸くした。さらに星さんから「クセはおなかをなでること。バレないようにやっている」と伝えられると、顔を覆ってしばらく絶句。「朝ドラのクランクインも、放送始まる直前も胃腸炎でした」と