11月4日（火）放送の『徹子の部屋』では、今年十三回忌を迎えた有名人たちを特集する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！やなせたかしさんは、『アンパンマン』の制作秘話を。大島渚さんが、ファッションにこだわる理由は…。島倉千代子さんは、デビューまでの下積み生活とヒット曲秘話を明かす。三國連太郎さんは、俳優になる前のさまざまな仕事について語る。