【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BABYMETALが、現地時間11月1日にアメリカ・ロサンゼルスのIntuit Domeにて単独公演を開催。オフィシャルレポートが到着した。 ■全15曲をBABYMETALならではの演出と圧巻のパフォーマンスで観客を魅了！新たな伝説が生まれた1日 BABYMETALは、2019年にもロサンゼルス・THE FORUMで日本人グループとして史上初のアリーナ単独公演を行っているが、今回の会場とな