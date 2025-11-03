中国では10月30日時点で30の省・自治区・直轄市（以下、「省」）が2025年1〜9月の経済データを公表しました。統計によると、広東省と江蘇省の域内総生産（GDP）がいずれも初めて10兆元（約210兆円）を突破し、経済大省としての地位をさらに強化しました。山東省も通年で10兆元に達する見通しで、地域経済の「多強並立」構造が進んでいます。中国全体のGDPは101兆5000億元（約2200兆円）で、実質成長率は前年同期比5．2％でした。12