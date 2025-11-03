石川県内の文化や芸術などの発展に貢献した人たちを称える北國文化賞と芸術賞の贈呈式が、金沢市で行われました。 戦後間もない時期から続く北國文化賞は、ことしで79回目。北國芸術賞は、前身の「芸能賞」から数えて58回目となります。ことしの北國文化賞には、金沢医科大学学長の宮澤克人さん、小説家の子母澤類さんと、輪島塗技術保存会が選ばれました。そして北國芸術賞は、洋舞家の若原容子さん、声楽家の直江学美さんが受