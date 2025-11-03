飯塚オートのSG「第57回日本選手権オートレース」は最終日を迎えた。10R選抜戦に2枠から発進した森且行（51＝川口）。スタートは無難に決まり、1角を3番手で回ったが、バックを迎えたところで見劣り、徐々に位置を下げて7着フィニッシュ。「ああ、ダメだなあ。開けているのに進まない。スタートもやっぱり切れてない。もっとズバッと行きたいんだけどね」気持ちはあるがマシンが反応しない。もどかしい思いを吐露した。