3日は日本海側で荒れた天気となり、東京地方も木枯らし1号が発表されました。【映像】栃木・日光市 男体山の紅葉と初冠雪上空の強い寒気の影響で、北日本や日本海側は雷雨やあられなど大気の状態が不安定となっています。一方で、晴れている関東は3連休に合わせるかのように紅葉がピークを迎えています。標高の高い所では、秋の深まりとともに冬の足音も聞こえてきます。栃木県の男体山では、平年より早く初冠雪の便りが届き