モデルでフルート奏者のCocomi（24）が3日、自身のインスタグラムを更新。人気ピアニストとの2ショット写真を披露した。Cocomiは「妹のような沙彩と！」と書き出し、「素晴らしいラフマニノフでした」と絶賛。淡い黄色のドレスを着た、ピアニストの朴沙彩さんとの2ショット写真を公開した。2人は交流の様子をたびたびインスタグラムに投稿。沙彩さんも8月に自身のインスタグラムで、Cocomiの4thアルバム「Bouquet de Cinema