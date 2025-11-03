北朝鮮による拉致被害者らが集まった集会に、高市総理が総理就任後初めて出席し、北朝鮮側に首脳会談の実施を呼びかけていることを明らかにしました。【映像】拉致被害者らの集会の様子高市総理は集会で、「あらゆる選択肢を排除せず、私の代で何としても突破口を開き、拉致問題を解決したい」「すでに北朝鮮側には首脳会談をしたい旨を伝えている」と述べ、金正恩委員長との首脳会談を呼びかけていると明らかにしました。参