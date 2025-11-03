高市首相は３日午後、北朝鮮による日本人拉致問題の解決に向け、日朝首脳会談の開催を北朝鮮側に呼びかけたことを明らかにした。提案した時期や交渉ルートなど詳細には触れなかった。都内で開かれた拉致被害者救出を求める国民大集会で語った。首相は、「すでに北朝鮮側には首脳会談をしたい旨、伝えている」とした上で、「金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記と首脳同士で正面から向き合い、具体的な成果に結びつけたい