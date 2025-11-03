3日、東京地方では木枯らし1号が吹きました。去年より4日早い発表です。こうしたなか、東京・江東区では解体現場で足場が崩れる事故がありました。都内で吹いた強風が影響したとみられます。警視庁などによりますと、3日午後2時前、江東区白河で「解体中の現場の鉄パイプが傾いている」と目撃者から110番通報がありました。近くにとまっていた車1台に倒れた鉄パイプ1本がぶつかりましたが、ケガ人はいないということです。警視庁は