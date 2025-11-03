俳優庄司浩平（26）が3日、都内で「庄司浩平写真集だから、ぼくは」（KADOKAWA）の発売記念イベント前に合同取材に臨んだ。26歳の誕生日だった10月28日に発売された2冊目の写真集。自ら書き下ろした14の文章をもとに、撮影テーマを設定した物語形式の1冊になった。「大変多くの方に手に取っていただいて、注目していただいているなという実感がすごくあります」と充実感をにじませた。タイトルは、お気に入りカットとして選んだ