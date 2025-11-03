ドジャースがワールドシリーズ連覇米大リーグ・ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦を延長11回の死闘の末に制し、2年連続世界一に輝いた。試合後、メジャー通算696本塁打のレジェンドが、大谷翔平投手にサインをねだるシーンもあった。WSのMVPは山本由伸投手に譲ったが、延長18回死闘となった第3戦で2本塁打を含めて9出塁をマークするなど、存在感