俳優のジェシー・アイゼンバーグ(42)は、マーク・ザッカーバーグ役を演じるには自分は成長しすぎたと感じたという。2010年公開の「ソーシャル・ネットワーク」でフェイスブックCEOのマークを演じたジェシーは、同作でアカデミー賞にもノミネートされていたが、続編「ソーシャル・レコニング」で同役を再び演じることはなかった 【写真】マーク