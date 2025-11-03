◆第１５回みやこＳ・Ｇ３（１１月９日、京都競馬場・ダート１８００メートル）実力馬２頭でさらなるタイトルを狙う。大久保龍志厩舎＝栗東＝はアウトレンジ（牡５歳、父レガーロ）とダブルハートボンド（牝４歳、父キズナ）を送り出す。アウトレンジは前走は帝王賞２着で、地方と中央で重賞２勝とダート界でトップクラスの能力を持つ。ダートでは１８００メートル〜２０００メートルで【７２１４】と抜群の安定感を誇る。父は