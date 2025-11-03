◆陸上◇静岡県中学駅伝大会（３日・エコパスタジアム周回コース、男子６区間＝１８キロ）男子の浜松開誠館中が５７分２２秒で２年ぶり４回目の優勝を果たし、全国大会（１２月１４日・滋賀）の切符をつかんだ。１区から一度もトップを譲ることなく完全Ｖ。２位の静岡東に１２秒差をつけて逃げ切り勝ちを収めた。駅伝部部長の１区・柴田颯真（３年）が、区間賞の走りでチームを勢いに乗せた。想定より１０秒上回る９分１０秒を