１０月２２日、木の枝の間から顔を見せたシャンシャン。（成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都11月3日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で、日本生まれのパンダ、シャンシャン（香香）が木の枝の間から得意げに顔をのぞかせた。