◆陸上◇静岡県中学駅伝大会（３日・エコパスタジアム周回コース、女子５区間＝１２・６キロ）女子は御殿場中が４５分２８秒で２年ぶり１０回目の優勝を果たし、全国大会（１２月１４日・滋賀）の切符を手に入れた。トップと２２秒差の３位でたすきを受けた５区のアンカー・岩渕理央（３年）が区間賞の快走。２人を抜いて真っ先にゴールテープを駆け抜けた。前の選手の背中だけを見て走った。「２０秒ぐらいの差なら追いつける