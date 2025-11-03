新潟県は3日、同県胎内市の養鶏場で、高病原性鳥インフルエンザの疑いがある事例が簡易検査で確認されたと発表した。県によると、遺伝子検査で陽性と確定すれば、養鶏場では今季全国3例目とみられる。県によると、3日午前、死ぬ個体が多いなどと養鶏場から家畜保健衛生所に通報があった。採卵鶏約63万羽を飼育しており、陽性だった場合、殺処分となる見込み。