歴史的な株高となった10月相場が終わった。日経平均株価は4万円台から5万円台へと駆け抜ける展開となったが、11月に入り、国内上場企業の決算が本格化する。3日連続で最高値更新…10月月間の上げ幅は最大10月31日の日経平均株価の終値は5万2411円となり、初めて5万2000円の大台にのせて、3日連続で史上最高値を更新した。アメリカでアップルやアマゾン・ドット・コムなどの好決算を受け株価指数先物が上昇するなか、東京株式市場で