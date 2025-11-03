タレントの北斗晶が2日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介との結婚30周年を記念したクルーズ旅行の最終日の様子や、旅行にかかった費用を明かした。この日、北斗は7泊8日のクルーズ旅行の最終日として、最後の寄港地であるバハマのプライベートアイランド「Ocean Cay MSC Marine Reserve」を訪れたことを報告。海で泳いだり、夫婦でハンバーガーを食べたりと満喫する様子を写真とともに公開し「本当にクルーズ旅行