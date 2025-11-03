タレント・上沼恵美子（70）が3日、パーソナリティーを務めるABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）の番組スタートに遅れるハプニングがあった。オープニングで「藤崎マーケット」田崎佑一と、同局の北村真平アナウンサーが「ちょっと上沼さんが遅れてまして。もう間もなく到着されると思います」と説明。10分後に上沼が「ごめんなさい！申し訳ないです」と言いながらスタジオ到着。「ここに来る途中の道路で車の