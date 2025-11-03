気象庁・大阪管区気象台は３日、近畿地方で「木枯らし１号」が吹いたと発表した。気象庁によると、近畿の木枯らし１号発生日は、霜降（２０２５年は１０月２３日）〜冬至（１２月２２日＝同）の期間中に、西高東低の冬型の気圧配置になり、北よりの風が強まり、最大風速８ｍ／ｓ（メートル毎秒）以上を目安に総合的に判断している。昨年は１１月７日で、４日早かった。近畿のこの日１１時までの観測結果で、最大瞬間風速は彦