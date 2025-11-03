東日本実業団対抗駅伝が３日、埼玉県熊谷市で行われ、１月の箱根駅伝で各校のエースとして活躍した創価大出身の吉田響（サンベルクス）、青学大出身の太田蒼生（ＧＭＯインターネットグループ）、駒大出身の篠原倖太朗（富士通）が最長区間の３区（１６・４キロ）に集結し、実業団駅伝デビュー戦で火花を散らした。まずは太田が単独トップで３区へ駆け出し、吉田が２７秒差の４位、篠原が１分差の１０位でスタートした。９月