今月中旬の韓国との強化試合に出場する日本ハムの北山亘基投手が3日、日本代表合宿が6日から始まるのを前に「この期間でしっかりアピールしたい。どんな役割でも対応できるように」と意気込みを語り、来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での代表入りへ意欲を示した。この日はエスコンフィールド北海道で軽めに汗を流した。今季終了後はWBC使用球を用いて投球練習を重ねてきた。縫い目や質感の違いには少しず