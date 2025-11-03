元乃木坂46メンバーで女優の山下美月（26）が3日、自身のインスタグラムを更新。撮影のオフショットを披露した。山下は「アナザースカイさんに出演させていただきます」と書き出し、「11月8日 夜11時から放送です！」と告知。「場所は、4度目の訪問となったフランス・パリです」と伝えた。そして「過去にも訪れた場所で懐かしさを感じたり…お洋服も沢山考えて選びました！」と告白。「素敵な旅になりました是非、ご覧くだ