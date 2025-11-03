3日午前、秋田県湯沢市の山中で近くに住む79歳の女性の遺体が見つかりました。クマに襲われた可能性が高いとみられています。警察によりますと、3日午前9時すぎ、湯沢市の山中で倒れている人を湯沢市の職員が発見、その場で死亡が確認されました。亡くなったのは近くに住む後藤キヨさん（79）で、2日朝、「山に行ってくる」と家族に伝えたまま行方不明になっていました。遺体の顔や腹部には複数の傷があり、体には獣にかまれたよう