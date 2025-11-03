アフガニスタン北部でマグニチュード6.3の地震が発生しました。死者はこれまでに20人に上っていて、さらに増えるおそれがあります。USGS＝アメリカ地質調査所によりますと、アフガニスタン北部・サマンガン州で3日未明、マグニチュード6.3の地震が発生しました。震源の深さは28キロと推定されています。ロイター通信はタリバン暫定政権の保健省の発表として、20人が死亡、320人がけがをしたと伝えています。隣接するバルフ州の州都