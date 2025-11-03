グローバルライフスタイルブランド CASETiFY が、フランス発ライフスタイルブランド Maison Kitsuné とタッグを組み、新作コラボコレクション「Maison Kitsuné × CASETiFY」を2025年10月28日（火）に発売♡スマートフォンケースやテックアクセサリーに、アイコニックな“キツネ”モチーフやクラシカルなチェックを融合。日常に遊び心とラグジュアリーを添えるアイテムが揃い