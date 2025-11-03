悩みや不安を抱えたときに、誰かに相談して心が軽くなった経験を持つ人は少なくないでしょう。しかし相談すること自体に抵抗感を持ち、ひとりで苦しんでしまう人もいます。そんな過去の自分に「コーチング」を通して向き合う過程を描いた作品『10年前の自分に』（作：吉本ユータヌキさん）がSNSで話題です。【漫画】『10年前の自分に』（全編を読む）コーチングとは、対話を通じて本人の力や答えを引き出す手法で、知識を教える「