¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡ËÊ¡²¬¸©Âç²ñ½÷»Ò·è¾¡¥ê¡¼¥°Àº²Ú½÷»Ò70¡½41Åì³¤ÂçÊ¡²¬Àº²Ú½÷»Ò¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÅì³¤ÂçÊ¡²¬¤ËÂç¾¡¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£Àº²Ú½÷»Ò¤ÏÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¹¶·â¤È·ø¤¤¼é¤ê¤Ç½øÈ×¤«¤é»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£µÈÀî°¦Ì¤¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬6ËÜ¤Î3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ò´Þ¤à19ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢Î±³ØÀ¸¤Î¥¢¥­¥ó¥Ç¡¼¥ì¡¦¥¿¥¤¥¦¥©¡¦¥¤¥À¥ä¥Ã¥È¡ÊÆ±¡Ë¤â¥´¡¼¥ë²¼¤Ç¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌöÆ°¤·¡¢Î¾¥Á