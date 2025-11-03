札幌市交通局によりますと、１１月３日午後３時すぎ、地下鉄東西線の南郷７丁目～新さっぽろ駅間で停電が発生したため、現在、東西線は宮の沢～新さっぽろ駅間の全線で運転を見合わせているということです。停電の原因は調査中で、運転再開のめどは立っていません。