TOKYO FMでは、きょう3日の午後4時から7時まで、特別番組『FM FESTIVAL 2025 桑田佳祐スペシャル企画!! 九段下フォーク・フェスティバル’25』を放送する。10月12日に、TOKYO FM 開局55周年と「桑田佳祐のやさしい夜遊び」の放送30周年を記念して、日本武道館で開催した『九段下フォーク・フェスティバル’25』の模様を届ける3時間のスペシャルプログラムとなっている。【ライブ写真多数】超豪華ゲストが集結！『九段下フォーク