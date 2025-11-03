ABEMAのニュース番組『わたしとニュース〜そのモヤモヤ、話せば世界が晴れるかも。〜』(毎週火曜〜金曜12:00〜)が4日にスタートする。『わたしとニュース〜そのモヤモヤ、話せば世界が晴れるかも。〜』○森川夕貴アナウンサー、復帰後初のレギュラー出演『わたしとニュース 〜そのモヤモヤ、話せば世界が晴れるかも。〜』は、政治や経済、日々の暮らしから家庭の悩みまで、“日常のモヤモヤ”を起点にニュースを掘り下げみんなで“