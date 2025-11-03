鹿島は３日、ＤＦキムテヒョンが韓国代表に選出されたと発表した。ともに韓国で行われる国際親善試合ボリビア戦（１４日）、ガーナ戦（１８日）に招集された。７月のＥ―１選手権で代表デビューを飾り、９月の米国遠征で欧州組を含む代表活動に初招集。１０月の活動は招集されなかったが、今回の活動で返り咲く形となった。２５歳のキムは鳥栖から加入した今季、ここまで２７試合に出場し、主力として活躍。招集期間に鹿島の