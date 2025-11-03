◆第１５回ＪＢＣレディスクラシック・Ｊｐｎ１（１１月３日、船橋競馬場・ダート１８００メートル、稍重）ダート競馬の祭典で、女王の座を牝馬１４頭（ＪＲＡ６、南関東７、他地区１）が争った一戦は、７番人気でＪＲＡのアンモシエラ（４歳、栗東・松永幹夫厩舎、父ブリックスアンドモルタル）が逃げ切って連覇を飾った。勝ちタイムは１分５３秒３。今回と同じ横山武史騎手とコンビで昨年Ｖ後は、５戦未勝利。前走のレディス