香川県庁 さまざまな家庭の事情で、家庭での養育が受けられない子どもたちを家族として受け入れる「里親制度」について、香川県が定期的に説明会を開いています。 説明会に加え、個別相談も受け付けるということです。 次回は15日で、さぬき市役所寒川庁舎で行われます。申し込み先は児童家庭支援センターけいあい（TEL 0879-25-6067）です。 その後も2026年3月まで、月に1回開催する予定です。 こども家庭