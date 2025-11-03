テクニカルポイントユーロドル、下降トレンド開始 1.1765一目均衡表・雲（上限） 1.1715エンベロープ1%上限（10日間） 1.1707ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1664100日移動平均 1.1656一目均衡表・雲（下限） 1.1651一目均衡表・基準線 1.161821日移動平均 1.159910日移動平均 1.1596一目均衡表・転換線 1.1536現値 1.1529ボリンジャーバンド2σ下限（2