ドル円１５４．２０近辺、ユーロドル１．１５３５近辺＝ロンドン為替 週明けのロンドン早朝、ドル円は154.20近辺、ユーロドルは1.1535近辺で推移している。きょうは東京市場が文化の日の祝日のため休場となっており、アジア市場は比較的動意薄となっている。ドル円は153.98-154.25レンジ、ユーロドルは1.1522-1.1539レンジなど値幅は限定的。水準的には先週からのドル高や円安を引き継いだ水準となっている