テレビ東京系「有吉ぃぃｅｅｅｅｅ！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」が２日に放送された。番組初登場の日向坂４６・正源司陽子が紹介されると、共演者一同はレア名字に反応。正源司が「全国に６０人ぐらいしかいない…」と明かすと、有吉弘行は「自慢してるけど蛍原（徹）さんは２０人しかいない」と指摘した。正源司が「大変、失礼しました」と苦笑すると、有吉は「ちなみに宮迫（博之）も珍名ですからね」と蛍